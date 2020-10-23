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وعود بعودة محتملة للجماهير في لقاء برشلونة ويوفنتوس

الرياضة

وعود بعودة محتملة للجماهير في لقاء برشلونة ويوفنتوس
Reuters Albert Gea
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قالت الحكومة المحلية في إقليم كتالونيا إن نادي برشلونة ربما يتسنى له السماح بحضور جماهيري محدود خلال مباراته في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في ملعبه كامب نو في ديسمبر المقبل.

وخلال حديث إلى صحيفة "سبورت" المحلية قال جيرار فيجويراس المدير العام للرياضة في إقليم كتالونيا إن محادثات تمهيدية تمت بين السلطات المحلية ونادي برشلونة تتعلق بعودة الجماهير إلى الملاعب في ظل استمرار أزمة كوفيد-19 الصحية.

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وقال المسؤول المحلي: "تحدث النادي إلينا عن عودة تدريجية للجمهور وقلنا لهم إنه يتعين علينا تحليل هذا الأمر فيما يتصل بكل مباراة على حدة، البداية ربما تكون ما بين 3 آلاف وخمسة آلاف في ملعب كامب نو وحسب الموقف الوبائي فإننا سنقرر في شأن إمكانية زيادة العدد بعد ذلك".

وأضاف المسؤول: "أعتقد أنه سيكون من الممكن السماح بحضور جماهيري في المباراة أمام يوفنتوس في الثامن من ديسمبر في حال لم يتفاقم تفشي الوباء".

المصدر: "رويترز"

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