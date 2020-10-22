الدوري الأوروبي.. تسيسكا موسكو يتقاسم النقاط مع وولفسبيرغير النمساوي

ساد التعادل الإيجابي 1-1 مباراة تسيسكا موسكو الروسي ومضيفه وولفسبيرغير النمساوي التي جمعتهما الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الـ11 من مسابقة الدوري الأوروبي.

وافتتح تسيسكا باب التسجيل مبكرا عند الدقيقة الـ5 عن طريق الأرجنتيني أدولفو غايش، وعادل لأصحاب الأرض النرويجي ميخائيل ليندل في الدقيقة الـ42 من علامة الجزاء.

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وفي مواجهة ثانية بالمجموعة الـ11، تعادل دينامو زغرب الكرواتي وفينورد روتردام الهولندي من دون أهداف.

المصدر: RT