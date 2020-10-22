ميلان يبدأ مشواره في الدوري الأوروبي بثلاثية في شباك سيلتيك الإسكتلندي (فيديو)

استهل ميلان الإيطالي مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي بالشكل الأمثل بفوزه على مضيفه سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في منافسات المجموعة الثامنة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الإيطالي العريق كل من البوسني رادي كرونيتش والإسباني إبراهيم دياز والنرويجي ينس بيتر هاوجي في الدقائق 14 و42 و90+2 على التوالي، فيما سجل هدف سيلتيك الوحيد، النرويجي صاحب الأصول المغربية محمد اليونسي في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

And 3rd goal of Milan by Hauge. #CelticMilan 🔴⚫️ pic.twitter.com/EEtMCTbRVJ — Football Master (@Foot_Masters) October 22, 2020

إقرأ المزيد

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثامنة، تغلب ليل الفرنسي على سبارتا براغ التشيكي بنتيجة 4-1.

المصدر: RT