أرسنال يقلب الطاولة على رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي (فيديو)

قلب أرسنال الإنجليزي تأخره بهدف أمام مضيفه رابيد فيينا النمساوي إلى فوز ثمين 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية بالدوري الأوروبي.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عند الدقيقة الـ51 عن طريق اليوناني تاكسيارتشيس فونتاس، قبل أن ينتفض أرسنال ويسجل هدفين متتاليين في غضون أربع دقائق عن طريق البرازيلي دافيد لويز والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقتين 70 و74 على الترتيب.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية، تغلب مولده النرويجي على مضيفه دوندالك الإيرلندي بنتيجة 2-1 أيضا.

المصدر: RT