بعد مسيرة حافلة بالألقاب.. "المخضرم" مارتشيلو ليبي يعتزل التدريب

أعلن مارتشيلو ليبي المدير الفني السابق ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا لكرة القدم اليوم الخميس اعتزاله التدريب بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات.

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وقال ليبي، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد انتهيت بالتأكيد من مهنة التدريب، هذا صحيح ويكفيني ما حققته".

وأضاف: "ربما يمكنني أن أكون مفيدا في أدوار أخرى، دعنا نرى ما سيحدث، لكن لن أتولى أي دور حتى الربيع المقبل".

وبدأ ليبي مدربا في فريق سامبدوريا تحت 19 عاما ثم تولى قيادة أتلانتا ونابولي وإنتر ويوفنتوس قبل أن يتولى تدريب المنتخب الإيطالي عام 2004 ويفوز معه بكأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.

ومن أبرز إنجازات ليبي البالغ 72 عاما الفوز بالدوري الإيطالي 5 مرات مع يوفنتوس، بالإضافة إلى لقب وحيد في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات