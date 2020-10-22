التونسي معلول عن أزمته مع "نسور قاسيون": المذنب "قيصر" وليس الاتحاد السوري

تحدث التونسي نبيل معلول مدرب المنتخب السوري لكرة القدم في برنامج ''فوروم سبور'' اليوم الخميس، عن تجربته مع "نسور قاسيون" وتصريحه الأخير الذي ألمح فيه للانسحاب من تدريب المنتخب.

وأكد معلول أن تصريحه يأتي على خلفية عدم حصوله وبقية الإطار الفني على رواتبهم منذ 7 أشهر لهذا صرح أن تربصه سيكون الأخير مع المنتخب السوري، "لكن الأمور عادت إلى نصابها اليوم، وتراجعت عن الانسحاب نظرا لما لمسته من تمسك وثقة من طرف كبار المسؤولين والاتحاد السوري لكرة القدم" حسب تعبيره.

وقال معلول إنه سيواصل المشوار مع المنتخب السوري، لافتا إلى أن الاتحاد السوري ليس مسؤولا عن تعطل دفع رواتبهم "بل بسبب "قانون قيصر".

وبين معلول أنه كان يتقاضى مرتبه من الاتحاد الآسيوي "لكن اليوم حتى الاتحاد الآسيوي والفيفا لم يعد بإمكانهما ضخ أموال للاتحاد السوري خاصة بعد تجميد حوالي 43 مليار من المليمات من أمواله".

وأفاد أن المسؤولين السوريين ورغبة صعوبة الوضع ومحدودية الإمكانيات فإنهم متمسكون بتحقيق حلمهم "الصعب" المتمثل في الترشح لنهائيات كأس العالم وأظهروا رغبتهم في مد يد العون والمساعدة.

وكشف معلول أنه تلقى عروضا عديدة في الفترة الأخيرة من فرق عربية لكنه فضل مواصلة التجربة على رأس المنتخب السوري.

المصدر: mosaiquefm.net