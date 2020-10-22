المنتخب المصري يعلن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر "الفراعنة" المقبل

أعلن الجهار الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام البدري، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر "الفراعنة" الرسمي المقبل.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب توغو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون عام 2022.

🔴 الجهار الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين للمعسكر المقبل .... ⬇️⬇️



التفاصيل : https://t.co/vjzbmTfNN4#EFApic.twitter.com/w1C4oQRWgt — EFA.eg (@EFA) October 22, 2020

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وشملت القائمة خمسة لاعبين، يلعب أربعة منهم في إنجلترا، هم:

- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

- محمد النني (أرسنال الإنجليزي)

- أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

- محمود حسن تريزيغيه (أستون فيلا الإنجليزي)

- أحمد حسن كوكا ( أولمبياكوس اليوناني )

وأكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب المصري أنه تمت مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل "الفيفا" على أن ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية والمقرر لها في الـ9 من نوفمبر المقبل وحتى الـ17 من نفس الشهر.

وأضاف بركات أن الجهاز الفني استقر على مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة بعد متابعة كل المباريات وينتظر انتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم سواء كانت في المسابقات المحلية أو الخارجية للإعلان عن هؤلاء اللاعبين وذلك للاطمئنان على سلامة كل العناصر.

وأكد مدير المنتخب أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الأولمبي تقع ضمن اختيارات الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري وفقا للتنسيق الكامل مع الكابتن شوقي غريب وأبرزهم مصطفى محمد وأحمد أبوالفتوح وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

وأوضح بركات أن هؤلاء اللاعبين مرشحون بنسبة كبيرة للتواجد في قائمة المعسكر المقبل، وأنه سيتم الإعلان عنهم بشكل رسمي مع باقي العناصر المحلية الأخرى بعد انتهاء كل المباريات.

المصدر: efa.eg