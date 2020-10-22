لاعبو فيردر بريمن الألماني يدخلون في عزل طوعي بعد إصابة زميلهم بكورونا

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، دخول لاعبيه وأفراد الجهاز الفني في حجر صحي طوعي لمدة يومين بعد إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.

ℹ️ A #Werder player tested positive for Covid-19 on Wednesday. All other players have returned negative results.



The player in question is symptom free and doing well, and is currently in quarantine. pic.twitter.com/t11yVSPvwg — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) October 22, 2020

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وسيجري بريمين، الذي يستضيف هوفنهايم في الدوري المحلي الأحد المقبل، فحوصا للجميع غدا الجمعة.

وقال النادي الألماني: "من أجل المزيد من سلامة باقي التشكيلة والعاملين، دخل كل اللاعبين والمدربين والعاملين في حجر صحي تطوعي في منازلهم. تم إلغاء المران الذي كان مقررا اليوم الخميس".

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، بدأت تظهر مجددا بعض الإصابات في العديد من أندية الدوري المحلي ومنها بايرن ميونخ حامل اللقب.

المصدر: رويترز