إصابات جديدة بكورونا في الرجاء المغربي ترسم علامات القلق قبل لقاء نصف نهائي أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن صفوف فريق الرجاء البيضاوي الذي تعذر عليه السفر لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن المسحة الجديدة التي خضع لها أعضاء فريق الرجاء أمس الأربعاء، أثبتت إيجابية 6 حالات جديدة بين اللاعبين.

وأشارت الصحيفة وفق مصادر لها، إلى أن اللاعبين الذين ثبتت إيجابية تحاليلهم هم محمود بنحليب وسفيان رحيمي ومحمد بوعميرة ومحمد المكعازي ومحمد الدويك، وزكرياء الوردي.

الفحوصات الجديدة لكوفيد 19 كشفت عن اصابة ستة لاعبين جدد و يتعلق الأمر بكل من : رحيمي، المكعازي ، بنحليب ، الدويك ، الوردي و بوعميرة. نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. #BH1987 تم النشر بواسطة ‏دولة الرجاء العظمى‏ في الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠

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وكان فريق الرجاء قد كشف سابقا عن إصابة 8 لاعبين بالفيروس، وهم محمد زريدة، أيوب ناناح، عبد الإله الحافيظي، محسن متولي، أنس جبرون، عمر العرجون، إلياس الحداد، وعبد الرحيم الشاكير.

ورفضت وزارة الصحة المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لخوض مواجهة الإياب، بسبب إصابة 8 لاعبين من صفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وعقدت لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي، اجتماعا لمناقشة الالتماس الذي تقدمت به إدارة نادي الرجاء لتأجيل المباراة التي كانت مقررة السبت بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيرس "كوفيد-19" ليتم تاجيل المباراة إلى 31 أكتوبر الجاري.

المصدر: facebook\raja.nation