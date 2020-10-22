تعرف على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الأولى

حفلت انطلاقة نسخة 2020-2021 من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالعديد من الأهداف، والنتائج غير المتوقعة.

واستهل بايرن ميونخ الألماني حامل لقب الموسم الماضي مشواره بفوز عريض على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة.

فيما نجا ليفربول من فخ التعادل السلبي أمام أياكس بفضل هدف من نيران صديقة.

وسقط ريال مدريد على ملعبه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 3-2، فيما حقق برشلونة فوزا عريضا على فيرينتسفاروش الهنغاري بنتيجة 5-1.

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النتائج وترتيب المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني 4–0 أتلتيكو مدريد الإسباني، سالزبورغ النمساوي 2–2 لوكوموتيف موسكو الروسي.

الترتيب: بايرن ميونيخ

لوكوموتيف موسكو

سالزبورغ

أتلتيكو مدريد

نتائج وترتيب المجموعة الثانية: إنتر ميلان الإيطالي 2–2 بوروسيا مونشنجلادباغ الألماني، ريال مدريد 2–3 شاختار دونيتسك الأوكراني.

الترتيب : شاختار دونيتسك

بوروسيا مونشنجلادباغ

إنتر ميلان

ريال مدريد

نتائج وترتيب المجموعة الثالثة: أولمبياكوس اليوناني 1–0 مارسيليا الفرنسي،

مانشستر سيتي الإنجليزي 3–1 بورتو البرتغالي.

الترتيب:مانشستر سيتي

أولمبياكوس

مرسيليا

بورتو

نتائج وترتيب المجموعة الرابعة: ميدتيلاند الدنماركي 0–4 أتالانتا الإيطالي،

أياكس أمستردام الهولندي 0–1 ليفربول الإنجليزي.

الترتيب: أتالانتا

ليفربول

أياكس

ميدتيلاند

نتائج وترتيب المجموعة الخامسة: كراسنودار الروسي 1–1 رين الفرنسي،

تشيلسي الإنجليزي 0 – 0 إشبيلية الإسباني.

الترتيب: كراسنودار

رين

تشيلسي

إشبيلية

نتائج وترتيب المجموعة السادسة: لاتسيو الإيطالي 3–1 بروسيا دورتموند الألماني، زينيت الروسي 1–2 كلوب بروغ البلجيكي.

الترتيب: لاتسيو

كلوب بروغ

زينيت

بروسيا دورتموند

نتائج وترتيب المجموعة السابعة: برشلونة 5–1 فيرينتسفاروش الهنغاري،

يوفنتوس 2–0 دينامو كييف الأوكراني.

الترتيب:برشلونة

يوفنتوس

دينامو كييف

فرنسفاروش

نتائج وترتيب المجموعة الثامنة

ريد بول لايبزيغ الألماني 2–0 اسطنبول باشاك شهير التركي، باريس سان جيرمان الفرنسي 1–2 مانشستر سيتي الإنجليزي.

الترتيب: ريد بول لايبزيغ

مانشستر يونايتد

باريس سان جيرمان

اسطنبول باشاك شهير

جدير بالذكر أن الفريقين اللذين سيحتلان المركز الأول والثاني في المجموعة سيتأهلان إلى الدور ثمن النهائي، أما صاحب المركز الثالث فينتقل للمشاركة في الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليغ"، فيما يخرج الرابع من المنافسة.

المصدر: RT