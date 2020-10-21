دوري الأبطال.. الروسي ميرانتشوك يسجل هدفا رائعا في أول ظهور بقميص أتلانتا الإيطالي (فيديو)

سجل اللاعب الدولي الروسي أليكسي ميرانتشوك البالغ 25 عاما أول أهدافه مع فريقه الجديد أتلانتا الإيطالي بعد انضمامه إليه قادما من لوكوموتيف الروسي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

وجاء هدف النجم الروسي في أول مشاركة له بقميص أتلانتا الذي حل ضيفا ثقيلا على ميتيلاند الدنماركي وتغلب عليه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، استلم ميرانتشوك الكرة على حدود منطقة جزاء المنافس وسددها بيسراه بطريقة متقنة على يمين حارس أصحاب الأرض مختتما رباعية فريقه.

إقرأ المزيد

المصدر: RT