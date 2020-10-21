بايرن ميونخ يقسو على أتلتيكو مدريد برباعية في دوري الأبطال (فيديو)

استهل بايرن ميونخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض 4-0 على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل رباعية الفريق البافاري، الفرنسي كينغسيلي كومان "هدفين" في الدقيقتين 28 و72، وليون غوريتسكا في الدقيقة 41، والفرنسي كورينتين توليسو في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، جمع بايرن ميونخ أول ثلاث 3 نقاط وتصدر بجدارة المجموعة الأولى، فيما يقبع أتلتيكو مدريد في ذيل الترتيب.

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وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى، تعادل لوكوموتيف الروسي مع مضيفه سالزبورغ النمساوي ليخرج كل منهما بنقطة.

المصدر: RT