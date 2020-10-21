دوري الأبطال.. شاختار الأوكراني يصعق ريال مدريد بثلاثية في الشوط الأول (فيديو)

سجل شاختار دانيتسك الأوكراني ثلاثة أهداف في شباك مضيفه ريال مدريد الإسباني بالشوط الأول للمباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الأوكراني مفاجأة من العيار الثقيل بإنهائه الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي تيتي والفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرماه والإسرائيلي مانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 على الترتيب.

#دوري_أبطال_أوروبا



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ريال مدريد 0 × 1 شاختار | هدف تيتي pic.twitter.com/5OfoatbmQL — أهداف المباريات 2 (@Match_goals2) October 21, 2020

#دوري_أبطال_أوروبا



ريال مدريد 0 × 2 شاختار | هدف عكسي



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المصدر: RT