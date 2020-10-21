دوري الأبطال.. شاختار الأوكراني يصعق ريال مدريد بثلاثية في الشوط الأول (فيديو)
سجل شاختار دانيتسك الأوكراني ثلاثة أهداف في شباك مضيفه ريال مدريد الإسباني بالشوط الأول للمباراة التي تجمعهما حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.
وحقق الفريق الأوكراني مفاجأة من العيار الثقيل بإنهائه الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي تيتي والفرنسي رافائيل فاران بالخطأ في مرماه والإسرائيلي مانور سولومون في الدقائق 29 و33 و42 على الترتيب.
#دوري_أبطال_أوروبا— أهداف المباريات 2 (@Match_goals2) October 21, 2020
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ريال مدريد 0 × 1 شاختار | هدف تيتي pic.twitter.com/5OfoatbmQL
#دوري_أبطال_أوروبا— أهداف المباريات 2 (@Match_goals2) October 21, 2020
ريال مدريد 0 × 2 شاختار | هدف عكسي
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Goal Shakhtar! Beautiful play there #UCL#RealMadridShakhtar— FTTV World (@FTTV20) October 21, 2020
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المصدر: RT