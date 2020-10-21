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إنتر ميلان يعلن إصابة نجمه المغربي أشرف حكيمي بكورونا

الرياضة

إنتر ميلان يعلن إصابة نجمه المغربي أشرف حكيمي بكورونا
Globallookpress Lm/Fabrizio Carabelli
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، إصابة الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال إنتر ميلان في بيان رسمي: "نعلن أن نتيجة مسحة أشرف حكيمي جاءت إيجابية، عقب الاختبارات الأخيرة التي أجراها النادي قبل مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ، وفقا لبروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف البيان: "اللاعب المغربي ليس لديه أي أعراض، وسيخضع للبروتوكول الصحي المنصوص عليه".

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ويستعد إنتر ميلان لمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ، مساء اليوم، على ملعب ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن إنتر وموشنغلادباخ يتواجدان في المجموعة الثانية للبطولة القارية، رفقة ريال مدريد الإسباني وشاختار دانيتسك الأوكراني.

المصدر: وكالات

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