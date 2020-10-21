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الدوري الإنجليزي.. بيتر تشيك المعتزل يعود كحارس طوارئ إلى تشيلسي

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. بيتر تشيك المعتزل يعود كحارس طوارئ إلى تشيلسي
AFP JUSTIN TALLIS
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أعاد نادي تشيلسي ضم الحارس التشيكي بيتر تشيك المعتزل منذ نهاية موسم 2019 إلى صفوفه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليدافع عن عرينه بحال عدم توافر الحراس الآخرين لظروف صحية.

وقال تشيلسي الذي يضم في صفوفه بحراسة المرمى الإسباني كيبا أريسابالاغا والأرجنتيني المخضرم ويلي كابييرو (39 عاما) والقادم الجديد السنغالي إدوار ميندي: "استدعي بيتر تشيك إلى الفريق كحارس طوارئ بديل".

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وقال تشيك البالغ 39 عاما والذي يشغل منصب المدير التقني مع "البلوز": "يعود السبب إلى الجائحة، لأن اللاعبين المصابين يجب أن يعزلوا. كان هناك مكان في القائمة وكنت متاحا في حال الطوارئ. بجميع الأحوال آمل ألا يكون ذلك ضروريا".

وبرغم غيابه منذ نحو سنة ونصف السنة، يبدو الحارس الدولي السابق مقتنعا بإمكانية المساعدة، بقوله: "أعتقد أنه بمقدوري خوض مباراة لأني أتمرن لأحافظ على لياقتي".

المصدر: أ ف ب

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