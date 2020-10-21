السماح لـ27500 مشجع حضور سباق جائزة البرتغال الكبرى للفورمولا واحد

قالت الحكومة البرتغالية اليوم الأربعاء إنها حددت عدد الحضور بجائزة البرتغال الكبرى لسباقات فورمولا 1 بحد أقصى 27500 مشجع يوميا بعد تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وستستضيف البرتغال، بالقرب من مدينة بورتيماو الجنوبية، أول جائزة كبرى على أرضها منذ عام 1996.

Heading to the #PortugueseGP for the first time since 1996 😲



It's race week! 🙌#WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/Rc7pmb64TR — Williams Racing (@WilliamsRacing) October 19, 2020

وأوضحت الحكومة في بيان: "نظرا لوضع الوباء الحالي قررت السلطات أن تكون السعة 27500 مقعد" بينما تقدر السعة الكاملة في الحلبة بنحو 90 ألف مقعد.

وأضافت أنه سيتم توزيع الجماهير على مدرجات منفصلة للالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التنقل بين المدرجات أو أقسام المدرج.

وقال مدير الحلبة في أغسطس الماضي إن 28 ألف تذكرة بيعت بالفعل وحذر من إمكانية منع الجماهير من الحضور إذا ساء الوضع الصحي.

وتخطى عدد حالات الإصابة 100 ألف في البرتغال يوم الاثنين بعد أيام من فرض إجراءات صارمة جديدة لاحتواء الفيروس سريع الانتشار.

المصدر: رويترز