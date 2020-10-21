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تهنئة "متأخرة" من الاتحاد المصري لكرة القدم لمحمد صلاح

الرياضة

تهنئة
AFP OZAN KOSE
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قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، التهنئة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تسجيله 100 هدف بقميص "الريدز".

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شاهد.. ليفربول يكرم نجمه محمد صلاح بدخوله نادي الـ100

والغريب أن تهنئة الاتحاد المصري جاءت متأخرة جدا، خاصة أن هدف صلاح الـ100 الذي سجله في شباك إيفرتون جاء يوم السبت الماضي، أي قبل أربعة أيام!.

وأصبح الفرعون المصري، اللاعب الـ17، الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في تاريخ ليفربول.

كما بات صاحب الـ28 عاما، ثالث أسرع لاعبي النادي تسجيلا لـ 100 هدف، بمشاركته في 159 مباراة، خلف روجر هانت (144 مباراة)، وجاك باركينسون (153 مباراة).

وتمكن صلاح من تسجيل 79 هدفا في الدوري الإنجليزي، و19 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وهدف في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية، وهدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مع الفريق الإنجليزي الأحمر.

المصدر: وكالات

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