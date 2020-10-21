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تأكيد الشكوك بشأن استمرار أوزيل مع أرسنال

الرياضة

تأكيد الشكوك بشأن استمرار أوزيل مع أرسنال
Reuters
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استبعد نادي أرسنال صانع ألعابه الألماني، مسعود أوزيل، عن تشكيلته التي تخوض الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليعزز بذلك الشكوك حول إمكانية مواصلة مشواره مع "المدفعجية" في المستقبل.

ويُعدّ اللاعب البالغ 32 عاما الأعلى راتبا في تاريخ نادي شمال لندن، ويقدر بـ350 ألف جنيه أسترليني (450 ألف دولار أميركي) أسبوعيا، لكنه استبعد أيضا عن تشكيلة الفريق الذي سيخوض منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

ولم يخض أوزيل أي دقيقة في تشكيلة المدرب الإسباني، ميكل أرتيتا، منذ 7 مارس الماضي.

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وسيكون أوزيل قادرا على المشاركة فقط مع تشكيلة فريق تحت 23 عاما حتى عام 2021 على أقل تقدير.

ووصل اللاعب التركي الأصل إلى موسمه الاخير مع أرسنال، وعلى الأرجح لن يكون قادرا بعد الآن على حمل ألوانه رسميا.

وكان أصر في أغسطس الماضي على أنه الشخص الوحيد الذي سيقرر موعد رحيله، برغم إبعاده عن التشكيلة.

المصدر: "أ ف ب"

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