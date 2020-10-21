قرار نهائي.. منع دخول الجماهير إلى مباريات الدوري العراقي

دعت الهيئة التطبيعية في العراق، اليوم الأربعاء، الأندية والاتحادات الفرعية كافة الى الالتزام التام بتطبيق قرارات خلية الأزمة الحكومية بعدم السماح للجماهير بالدخول الى الملاعب.

وقالَ رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، في بيان صحفي: "في ضوء قرار خلية الأزمة الحكومية تقرر إلزام الأندية والاتحادات الفرعية بمنع الجمهور من الدخول إلى الملاعب في مباريات الموسم 2020-2021".

وأضاف: "في حالة مخالفة هذا القرار فإن الأندية المستضيفة ستتحمل النتائج المترتبة على ذلك، كونه أمراً يخالف تعليمات خلية الأزمة الحكومية".

وأشار بنيان إلى أن "قرار دخول الجماهير للملاعب في مباريات الدوري، وجميع البطولات التابعة لاتحاد الكرة، مرتبط بقرارات خلية الأزمة حصراَ، ومن الصعب أن تتقاطع التطبيعية مع التوجهات الحكومية لحماية الجمهور الكريم من جائحة كورونا".

ومن المقرر أن ينطلق الدوري العراقي يوم الأحد المقبل بمباراة قمة ستجمع ناديي الزوراء والشرطة.

المصدر: RT