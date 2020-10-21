فيديو يكشف تطور في حالة نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا، يكشف عن تطور جديد في حالة اللاعب الصحية.

وظهر زكريا البالغ 32 عاما، في الفيديو خلال قيامه بأحد التدريبات التأهيلية في صالة رياضية.

وتمكن نجم الأهلي السابق من الوقوف على قدم واحدة لبضع ثوان، الأمر الذي أسعد جميع جماهير الكرة المصرية، متمنيين له الشفاء العاجل.

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ويعاني زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS)، المعروف باسم مرض العصب الحركي، والذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، مسببا فقدان التحكم في العضلات، ما أبعده عن ممارسة كرة القدم.

وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا من المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

المصدر: RT