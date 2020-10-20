كراسنودار الروسي يفرض التعادل على رين الفرنسي في دوري الأبطال (فيديو)

فرض كراسنودار الروسي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه رين الفرنسي في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل من ركلة جزاء عن طريق سيرهو غيراسي في الدقيقة الـ56، وعادل كراسنودار النتيجة بعدها بثلاث دقائق عن طريق نجمه الإكوادوري كريستيان راميريز.

وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة والصدارة، بعد تعادل تشيلسي وإشبيلية سلبيا في المباراة الثانية للمجموعة الخامسة.

وفي المجموعة السادسة، تعرض زينيت بطرسبورغ الروسي لخسارة مريرة على أرضه أمام كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 2-1.

وافتتح بروج التسجيل عن طريق النيجيري إمانويل دينيس في الدقيقة الـ63، قبل أن يعادل زينيت النتيجة في الدقيقة الـ74 عن طريق حارس الضيوف الأمريكي إيثان هورفاث بالخطأ في مرمى فريقه بعد أن ارتدت الكرة من القائم الأيسر عقب تسديدة الكرواتي ديان لوفرين الصاروخية، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع خطف الفريق البلجيكي نقاط المباراة الثلاث بتسجيلهم الهدف الثاني عن طريق تشارليس دي كيتيلياري.

المصدر: RT