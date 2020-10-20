بيراميدز المصري يضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية (فيديو)
تجاوز بيراميدز المصري عقبة حوريا الغيني، بالفوز عليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وسجل هدفي الفريق المصري إبراهيم حسن وعبد الله السعيد في الدقيقتين 74 و76 على التوالي.
ثنائية مُباغتة لبيراميدز حققت التأهل! ⚫️🙌— كأس الكونفدرالية الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) October 20, 2020
شاهد ملخص مباراة اليوم هنا 👇#PFCHAC | #TotalCAFCC | @pyramidsfc | @HACofficielpic.twitter.com/by0MZj6iAy
وتأهل بيراميدز لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس الكونفدرالية، وضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي في النهائي المقرر الأحد المقبل، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.
بيراميدز ⬅️ المشاركة الأولى = النهائي!— كأس الكونفدرالية الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) October 20, 2020
الفريق المصري في النهائي للمرة الأولى في تاريخه!
بيراميدز 🆚 نهضة بركان#PFCHAC | #TotalCAFCC | @pyramidsfcpic.twitter.com/GR1zvZP1Fw
وكان نهضة بركان قد حجز الاثنين تذكرة المباراة النهائية بفوزه على مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.
يذكر أن النهائي سيكون مصريا مغربيا للموسم الثاني على التوالي بالكونفدرالية، بعدما واجه نهضة بركان، منافسه الزمالك في الموسم الماضي، وتوج الفريق المصري باللقب القاري.
المصدر: وكالات