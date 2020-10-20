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بيراميدز المصري يضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية (فيديو)

الرياضة

بيراميدز المصري يضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية (فيديو)
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تجاوز بيراميدز المصري عقبة حوريا الغيني، بالفوز عليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل هدفي الفريق المصري إبراهيم حسن وعبد الله السعيد في الدقيقتين 74 و76 على التوالي.

وتأهل بيراميدز لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس الكونفدرالية، وضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي في النهائي المقرر الأحد المقبل، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

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وكان نهضة بركان قد حجز الاثنين تذكرة المباراة النهائية بفوزه على مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي الأولى.

يذكر أن النهائي سيكون مصريا مغربيا للموسم الثاني على التوالي بالكونفدرالية، بعدما واجه نهضة بركان، منافسه الزمالك في الموسم الماضي، وتوج الفريق المصري باللقب القاري.

المصدر: وكالات

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