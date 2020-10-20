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دوري الأبطال.. "الشياطين الحمر" يتغلبون على باريس سان جيرمان في عقر داره (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال..
Reuters
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عاد مانشستر يونايتد الإنجليزي بانتصار ثمين الثلاثاء، من ملعب حديقة الأمراء، بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي "الشياطين الحمر"، البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء وماركوس راشفورد في الدقيقتين 23 و87 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد الفرنسي أنتوني مارسيال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، جمع اليونايتد أول ثلاث نقاط في المسابقة ليحل في المركز الثاني ضمن المجموعة الثامنة متأخرا بفارق الأهداف عن لايبزيغ الألماني الفائز بدوره بهدفين نظيفين على إسطنبول باشاك شهير التركي.

المصدر: RT

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