إصابة نجم بايرن ميونخ بكورونا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

أعلن بايرن ميونخ الألماني أنه سيفقد نجمه سيرج جنابري في مباراته ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال البايرن في بيان رسمي: "اللاعب يشعر بأنه على ما يرام وعزل نفسه في منزله".

ويواجه الفريق البافاري، الذي أحرز خمسة ألقاب في 2020 من بينها دوري الأبطال، أتلتيكو مدريد في مباراته الأولى بدور المجموعات.

ℹ️ Serge Gnabry has tested positive for Covid-19. He is doing well and is currently in quarantine. pic.twitter.com/ZMYliMAiy6 — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 20, 2020

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وكان جنابري البالغ 25 عاما قد تدرب في وقت سابق اليوم الثلاثاء مع بقية زملائه في الفريق البافاري.

المصدر: رويترز