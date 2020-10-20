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إصابة نجم بايرن ميونخ بكورونا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

الرياضة

إصابة نجم بايرن ميونخ بكورونا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال
Globallookpress firo Sportphoto/Marcel Engelbrec
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أعلن بايرن ميونخ الألماني أنه سيفقد نجمه سيرج جنابري في مباراته ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال البايرن في بيان رسمي: "اللاعب يشعر بأنه على ما يرام وعزل نفسه في منزله".

ويواجه الفريق البافاري، الذي أحرز خمسة ألقاب في 2020 من بينها دوري الأبطال، أتلتيكو مدريد في مباراته الأولى بدور المجموعات.

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وكان جنابري البالغ 25 عاما قد تدرب في وقت سابق اليوم الثلاثاء مع بقية زملائه في الفريق البافاري.

المصدر: رويترز

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