ثنائية موراتا تقود يوفنتوس للفوز على دينامو كييف بدوري الأبطال (فيديو)

تغلب يوفنتوس الإيطالي على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويدين يوفنتوس بالفضل في الفوز لنجمه الإسباني ألفارو موراتا الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 46 و84.

Goal Juventus! Alvaro Morata scores a Beautiful header. Beautiful cross by Cuadrado #DynamoJuve#UCL

pic.twitter.com/uYkiNcDYd5 — FTTV World (@FTTV20) October 20, 2020



وبهذا الفوز، جمع يوفنتوس أول 3 نقاط له بالمسابقة القارية العريقة، ليتصدر المجموعة السابعة، فيما بقي رصيد دينامو كييف خاليا من النقاط.

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المصدر: RT