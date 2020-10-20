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دوري الأبطال.. قائد يوفنتوس يخرج مصابا من موقعة دينامو كييف

الرياضة

دوري الأبطال.. قائد يوفنتوس يخرج مصابا من موقعة دينامو كييف
Reuters
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أصيب قائد يوفنتوس الإيطالي جورجيو كيلليني، خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه دينامو كييف الأوكراني اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقام المدافع المخضرم البالغ 36 عاما بطلب استبداله في الدقيقة الـ18 بعد أن شعر بشد عضلي على مستوى الفخذ الأيمن، ودخل بدلا منه التركي ميريح ديميرال.

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وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين نظيفين سجلهما الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 49 و84 من عمر اللقاء.

المصدر: وكالات

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