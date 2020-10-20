دوري الأبطال.. قائد يوفنتوس يخرج مصابا من موقعة دينامو كييف

أصيب قائد يوفنتوس الإيطالي جورجيو كيلليني، خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه دينامو كييف الأوكراني اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقام المدافع المخضرم البالغ 36 عاما بطلب استبداله في الدقيقة الـ18 بعد أن شعر بشد عضلي على مستوى الفخذ الأيمن، ودخل بدلا منه التركي ميريح ديميرال.

#CHAMPIONSxESPN ¡CAMBIO! Malas noticias para Pirlo: Giorgio Chiellini abandonó el campo de juego lesionado, en su lugar ingresó Demiral. pic.twitter.com/oD6rk1QEQ9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 20, 2020

إقرأ المزيد

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين نظيفين سجلهما الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقتين 49 و84 من عمر اللقاء.

المصدر: وكالات