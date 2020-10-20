تعرف على مباريات الليلة في الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية التي تستضيف مواجهات مهمة وقوية لحساب الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

Let the games begin! 🍿



Pick 𝟯 teams to win 👇#UCLfixtures | @GazpromFootball — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2020

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وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المجموعة الخامسة (E):

تشيلسي الإنجليزي - إشبيلية الإسباني (الساعة 22:00)

رين الفرنسي - كراسنودار الروسي (الساعة 22:00).

المجموعة السادسة (F):

زينيت بطرسبورغ الروسي - كلوب بروج البلجيكي (الساعة 19:55)

لاتسيو الإيطالي - بوروسيا دورتموند الألماني (الساعة 22:00).

المجموعة السابعة (G):

دينامو كييف الأوكراني - يوفنتوس الإيطالي (الساعة 19:55)

برشلونة الإسباني - فرينكفاروزي الهنغاري (الساعة 22:00).

المجموعة الثامنة (H):

لايبزيغ الألماني - إسطنبول باشاك شهير (الساعة 22:00)

باريس سان جيرمان الفرنسي - مانشستر يونايتد الإنجليزي (الساعة 22:00).

المصدر: RT