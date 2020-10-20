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تعرف على مباريات الليلة في الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري الأبطال

الرياضة

تعرف على مباريات الليلة في الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري الأبطال
Globallookpress
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء إلى العديد من ملاعب كرة القدم الأوروبية التي تستضيف مواجهات مهمة وقوية لحساب الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المجموعة الخامسة (E):

تشيلسي الإنجليزي - إشبيلية الإسباني   (الساعة 22:00)

رين الفرنسي - كراسنودار الروسي   (الساعة 22:00).

المجموعة السادسة (F):

زينيت بطرسبورغ الروسي - كلوب بروج البلجيكي (الساعة 19:55)

لاتسيو الإيطالي - بوروسيا دورتموند الألماني (الساعة 22:00).

المجموعة السابعة (G):

دينامو كييف الأوكراني - يوفنتوس الإيطالي (الساعة 19:55)

برشلونة الإسباني - فرينكفاروزي الهنغاري (الساعة 22:00).

المجموعة الثامنة (H):

لايبزيغ الألماني - إسطنبول باشاك شهير (الساعة 22:00)

باريس سان جيرمان الفرنسي - مانشستر يونايتد الإنجليزي (الساعة 22:00).

المصدر: RT

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