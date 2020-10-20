 
مباشر

بارتوميو مهدد بالغياب عن حضور الكلاسيكو الإسباني بسبب احتمال إصابته بكورونا

الرياضة

بارتوميو مهدد بالغياب عن حضور الكلاسيكو الإسباني بسبب احتمال إصابته بكورونا
Globallookpress Gerard Franco
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozbx

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو دخل الحجر الصحي بعد مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد من أسرته.

وربما لن يتمكن رئيس النادي الكتالوني من حضور مواجهة فريقه أمام فريق فرينكفاروزي المجري، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

إقرأ المزيد
مشاكل جديدة تطفو على السطح بين مدرب برشلونة وميسي (فيديو)
مشاكل جديدة تطفو على السطح بين مدرب برشلونة وميسي (فيديو)

وأشارت الصحيفة أن بارتوميو أجرى اختبارا وكانت نتيجته سلبية، ورغم عدم ظهور أي أعراض عليه إلا أنه ينتظر اختبارا ثانيا بعد عدة أيام لتأكيد وضعه، وهو ما قد يتسبب في غيابه عن حضور لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المقرر الأسبوع المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا