ساسي يزف خبرا يسعد جماهير الزمالك قبل لقاء نصف نهائي أبطال إفريقيا الحاسم

أعلن التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الزمالك، خبرا سعيدا لجماهير النادي المصري قبل مواجهة الإياب ضد الرجاء المغربي، السبت المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال ساسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها جاءت سلبية، مؤكدا تعافيه من فيروس كورونا.

الحمد لله نتيجة المسحه سلبية 🙏🙏 — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) October 19, 2020

إقرأ المزيد

ووصل اللاعب التونسي إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، رفقة بعثة فريق الوداد المغربي الذي يستعد لخوض لقاء الأهلي الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم يشارك ساسي فريقه في مواجهة الذهاب الذي فاز به الزمالك 1-0، الأحد، في الدار البيضاء، بسبب إصابته بعدوى كورونا.

يذكر أن الفائز من مواجهة الإياب سيكون على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة المصرية المغربية الأخرى، بين الأهلي والوداد الرياضي، علما أن الأهلي فاز بدوره على الوداد الرياضي (2-0)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما السبت، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" أيضا.



المصدر: twitter\FerjaniSassi