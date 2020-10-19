بركان المغربي يتأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية على حساب مواطنه أكادير

تأهل نهضة بركان المغربي لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن الدور نصف النهائي.

وسجل هدفي نهضة بركان قائده محمد عزيز من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و59، فيما سجل هدف حسنية أكادير عماد كيماوي في الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء.

GOAAL RSB, MOHAMED AZIZ!!



RS Berkane take an early lead from the penalty spot and it's the 35-year-old captain who does it again.#TotalCAFCL#RSBHUSApic.twitter.com/MGxoY8Fs2I — Maghrib Foot (@MaghribFoot) October 19, 2020

GOAAL HUSA, IMAD KIMAOUI!!



Hassania respond almost immediately - and it's obviously from a set-piece. 1-1 in Rabat and all square.#TotalCAFCC#RSBHUSApic.twitter.com/etk4Q1S5HD — Maghrib Foot (@MaghribFoot) October 19, 2020

GOAAL RSB 2-1, MOHAMED AZIZ!



Another penalty for RS Berkane, this time for a handball inside the box, which looked correct. Captain Aziz is there once again to slot it home. Oranges back in front!#RSBHUSA#TotalCAFCCpic.twitter.com/CS22ZYktRE — Maghrib Foot (@MaghribFoot) October 19, 2020

وبهذا الفوز، ضرب نهضة بركان موعدا في النهائي، مع الفائز من مباراة بيراميدز المصري وحوريا الغيني المقررة يوم الثلاثاء.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها نهضة بركان إلى نهائي المسابقة القارية، حيث خسر أمام الزمالك المصري في نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات