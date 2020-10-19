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بركان المغربي يتأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية على حساب مواطنه أكادير

الرياضة

بركان المغربي يتأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية على حساب مواطنه أكادير
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تأهل نهضة بركان المغربي لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على مواطنه حسنية أكادير بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن الدور نصف النهائي.

وسجل هدفي نهضة بركان قائده محمد عزيز من ركلتي جزاء في الدقيقتين 20 و59، فيما سجل هدف حسنية أكادير عماد كيماوي في الدقيقة الـ30 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، ضرب نهضة بركان موعدا في النهائي، مع الفائز من مباراة بيراميدز المصري وحوريا الغيني المقررة يوم الثلاثاء.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يتأهل فيها نهضة بركان إلى نهائي المسابقة القارية، حيث خسر أمام الزمالك المصري في نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح.

المصدر: وكالات

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