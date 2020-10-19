 
مباشر

الكشف عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "البريميرليغ"

الرياضة

الكشف عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في
AFP Isabel Infantes
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oz6b

أعلن مسؤولو الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين عن ثماني حالات إصابة جديدة بكورونا بأحدث جولة من الفحوص للكشف عن الفيروس سريع الانتشار بين اللاعبين وأطقم الأندية.

وقال المسؤولون إن المصابين سيخضعون الآن لإجراءات العزل الذاتي لعشرة أيام.

وأضافوا في بيان: "يؤكد الدوري الممتاز اليوم أن الفحوص التي أجريت بين الاثنين 12 أكتوبر والأحد 18 أكتوبر على 1575 لاعبا وفردا من أطقم الأندية كشفت عن ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس".

إقرأ المزيد
دوري الأبطال.. 4 حالات كورونا في بروج البلجيكي عشية مواجهة زينيت الروسي
دوري الأبطال.. 4 حالات كورونا في بروج البلجيكي عشية مواجهة زينيت الروسي

وارتفعت الإصابات بالعدوى إلى 42 بين اللاعبين وأفراد الأندية بعد سبع جولات من الفحوص منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 12 سبتمبر الماضي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا