بعد إصابة رونالدو.. صديقه المغربي بدر هاري يعلن إصابته بفيروس كورونا (صور)

أعلن البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ" بدر هاري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، اليوم الاثنين.

ونشر هاري البالغ 35 عاما، صورة له وأرفقها بالقول: "لقد أثبتت الفحوصات إصابتي بفيروس كورونا. أنا حاليا في الحجر الصحي بالمنزل، وأتعافى جيدا بعد أيام قليلة من اكتشاف المرض".

وأضاف: "لقد اتخذنا جميع احتياطات السلامة حول كوفيد 19 على محمل الجد، منذ بداية هذا الوباء، ولكن لسوء الحظ حدث هذا التلوث. هذا يوضح لنا مدى جدية التعامل مع الفيروس. في هذه اللحظة أنا بحاجة إلى الراحة، وسأستأنف التدريب في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن بدر هاري، سيلاقي يوم 7 نوفمبر المقبل، الروماني بينيامين أجيغويي، الشهير بلقب "بيني"، ضمن أمسية "New GLORY 76 event" لرياضة "الكيك بوكسينغ"، علما بأن آخر نزال خاضه البطل المغربي، كان أمام المصنف الأول في هذه الرياضة، الهولندي ريكو فيرهوفن، وخسره هاري بعد إصابته في الكاحل أثناء النزال الذي أقيم في شهر ديسمبر من العام الماضي.

يذكر أن صداقة قوية تربط هاري بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، والذي أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابته بكورونا في الـ13 من الشهر الجاري.

المصدر: Badr Hari/instagram