بعد إصابة رونالدو.. صديقه المغربي بدر هاري يعلن إصابته بفيروس كورونا (صور)
أعلن البطل المغربي في رياضة "الكيك بوكسينغ" بدر هاري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، اليوم الاثنين.
ونشر هاري البالغ 35 عاما، صورة له وأرفقها بالقول: "لقد أثبتت الفحوصات إصابتي بفيروس كورونا. أنا حاليا في الحجر الصحي بالمنزل، وأتعافى جيدا بعد أيام قليلة من اكتشاف المرض".
وأضاف: "لقد اتخذنا جميع احتياطات السلامة حول كوفيد 19 على محمل الجد، منذ بداية هذا الوباء، ولكن لسوء الحظ حدث هذا التلوث. هذا يوضح لنا مدى جدية التعامل مع الفيروس. في هذه اللحظة أنا بحاجة إلى الراحة، وسأستأنف التدريب في أقرب وقت ممكن".
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I have tested positive for coronavirus. I’m currently in Home quarantine and recovering well after a couple of days of sickness. We took all the safety precautions around COVID-19 very seriously from the beginning of this pandemic but unfortunately this contamination occurred. That shows us how seriously we have to take the virus. At this moment I need to rest and I will resume training as soon as possible. #UNSTOPPABLE
يذكر أن بدر هاري، سيلاقي يوم 7 نوفمبر المقبل، الروماني بينيامين أجيغويي، الشهير بلقب "بيني"، ضمن أمسية "New GLORY 76 event" لرياضة "الكيك بوكسينغ"، علما بأن آخر نزال خاضه البطل المغربي، كان أمام المصنف الأول في هذه الرياضة، الهولندي ريكو فيرهوفن، وخسره هاري بعد إصابته في الكاحل أثناء النزال الذي أقيم في شهر ديسمبر من العام الماضي.
يذكر أن صداقة قوية تربط هاري بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، والذي أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابته بكورونا في الـ13 من الشهر الجاري.
المصدر: Badr Hari/instagram