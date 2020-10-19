الروسي روبليف يصعد إلى المركز الثامن في تصنيف لاعبي التنس المحترفين

صعد الروسي أندريه روبليف إلى المركز الثامن في التصنيف الجديد لرابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب، الصادر اليوم الاثنين، بعد تتويجه بلقب بطولة بطرسبورغ الروسية، أمس الأحد.

وعزز روبليف بتتويجه ببطولة بطرسبورغ، البالغ مجموع جوائزها نحو مليون و400 ألف دولار، على حساب الكرواتي بورنا تشيليتش، عزز حظوظه بالظفر بإحدى البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى بطولة الماسترز الختامية.

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ورفع روبليف البالغ 22 عاما غلته من الألقاب هذا الموسم إلى أربعة، بعد الدوحة وأديلايد الأسترالية وهامبورغ الألمانية، معادلا بذلك رقم النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا.

من جهة أخرى، عزز الألماني ألكسندر زفيريف موقعه في المركز السابع، بعد تتويجه بلقب دورة كولونيا، على حساب الكندي فيليكس أوجيه-الياسيم.

وفي ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11740 نقطة

2- الإسباني رافائيل نادال 9850

3- النمساوي دومينيك تييم 9125

4- السويسري روجر فيدرر 6630

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5925

6- الروسي دانييل مدفيديف 5890

7- الألماني ألكسندر زفيريف 4855

8- الروسي أندريه روبليف 3429

9- الأرجنتيني دييغو شفارتزمان 3180

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3075.

المصدر: أ ف ب + وكالات