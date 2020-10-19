غوارديولا يضع شرطا أمام "الهداف التاريخي" للسيتي قبل تجديد عقده

أفاد المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا، أن على مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أن يقاتل من أجل أن يستحق عقدا جديدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي، على الرغم من أنه الهداف التاريخي للنادي.

ودخل أغويرو، الذي عاد السبت الى الفريق بعد غياب لأربعة أشهر بسبب الإصابة وشارك في الفوز على أرسنال 1-0 في الدوري الممتاز، دخل العام الأخير من العقد الذي يربطه بالنادي.

وسجل الأرجنتيني البالغ 32 عاما منذ قدومه إلى سيتي عام 2011 من أتلتيكو مدريد الإسباني 254 هدفا، ولعب دورا أساسيا في قيادته الى إحراز لقب الدوري الممتاز أربع مرات، لاسيما عام 2012 حين أهداه اللقب الأول منذ 1968 بتسجيله هدف الفوز على كوينز بارك رينجرز 3-2 في الوقت بدل الضائع من مباراة المرحلة الختامية، مبقيا فريقه في الصدارة بفارق الأهداف أمام جاره اللدود مانشستر يونايتد.

لكن ما حققه الأرجنتيني خلال الأعوام الماضية لن يشفع له حين يبدأ وإدارة النادي المفاوضات من أجل تجديد العقد، بحسب ما ألمح غوارديولا الذي يخوض أيضا عامه الأخير في العقد الذي يربطه بالـ"سيتيزينس".

وشدد المدرب الإسباني على أهمية أن يعمل أغويرو جاهدا من أجل استعادة كامل لياقته البدنية ومستواه السابق، موضحا: "الأمر الأهم هو أن يعود سيرخيو إلى وضع بدني جدي، أن يبدأ الدخول في وتيرته، ألا يتعرض لإصابات أخرى، وأن يلعب جيدا".

Pep Guardiola menegaskan Sergio Aguero perlu membuktikan dia layak mendapat kontrak baharu di Manchester City walaupun dia adalah penjaring terbanyak kelab itu. pic.twitter.com/c5BpsGXYPw — Zon BOLA (@thezonbola) October 19, 2020

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وتابع: " هو يعلم أهميته بالنسبة لنا. يلعب ما يعنيه لنا. لكن عليه الآن أن يظهر لغيره، وبينهم أنا أولا، بأنه يستحق مواصلة المشوار هنا من خلال اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات".

ولعب أغويرو دورا في الهدف الذي سجله سيتي السبت ضد أرسنال من خلال التوغل قبل التمرير إلى فيل فودن الذي اختبر حظه فاصطدم بتألق الحارس الألماني بيرند لينو، لكن الكرة سقطت أمام رحيم ستيرلينغ فتابعها في الشباك.

المصدر: " أ ف ب"