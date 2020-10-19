فينغر يرد على استفزازات مورينيو: كأنني في روضة الأطفال معه

تحدث جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، بشكل لاذع عن السيرة الذاتية للمدير الفني الأسبق لأرسنال، آرسين فينغر حيث لم يذكره المدرب الفرنسي في كتابه وكان لدى فينغر رد على تصريحات البرتغالي.

في أكتوبر، أصدر فينغر البالغ 70 عاما سيرة ذاتية بعنوان "حياتي باللونين الأحمر والأبيض"، ولم يكن هناك أي ذكر لجوزيه مورينيو في الكتاب، وسُئل البرتغالي في أحد المؤتمرات الصحفية عن شعوره تجاه هذه الحقيقة.

وأجاب مورينيو وقتها:"لن تكتب فصلا عن 12-14 مباراة لم تفز بها أبدا، فلماذا يتحدث عني في كتابه؟ نشر الكتاب من أجل إرضاء الذات، وجعلك فخورا بنفسك.. لذلك أنا أفهم الوضع تماما".

Jose Mourinho on why Arsene Wenger didn’t include him in his book: ‘You are never going to do a chapter about 12 or 14 matches and never win one.’



Wenger: pic.twitter.com/534cbvxnJa — B/R Football (@brfootball) October 18, 2020

وعلق فينغر على تصريحات المدرب البرتغالي على "كانال بلس" الفرنسية: "تعليق مورينيو حول غياب ذكره في كتابي؟ لا يزعجني، إنها طريقته الدائمة في إزعاجي، أشعر وكأنني في روضة الأطفال معه، ولكن هذا الأمر جزء من شخصيته".

وتابع: "جوزيه ليس على حق تماما. انتصرت عليه مرتين، وتعادلنا في 7 مباريات، وفاز في 9 مناسبات، كما أن النتائج لا تتعلق به فقط كمدرب، ولكن بالفريق ككل، وظيفة المدرب إخراج أفضل ما في لاعبيه".

درب فينغر أرسنال من 1996 وحتى عام 2018، وفاز بثلاث بطولات إنجليزية، وهوالمدرب الوحيد الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الذهبي دون هزيمة، وذلك في موسم 2003-2004 مع "المدفعجية".

كما حصل مورينيو على ثلاثة ألقاب بالبريميرليغ مع تشيلسي أعوام (2005 ، 2006، 2015).

المصدر: twitter\brfootball