نقل ابن عم حبيب إلى المستشفى وإلغاء نزاله في الإمارات

ألغي نزال المقاتل الروسي عمر نورمحمدوف ضد الكازاخستاني سيرغي موروزوف المقرر يوم 24 أكتوبر الجاري، في الإمارات، ضمن بطولة "UFC 254" للفنون القتالية المختلطة.

ونقل عمر نورمحمدوف، البالغ من العمر 24 عاما، إلى مستشفى في دبي، بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بعدوى المكورات العنقودية.

إقرأ المزيد

وقال البطل الروسي حبيب نورمحمدوف ابن عم عمر، عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام": "السلام عليكم جميعا. في الأيام القليلة الماضية، في الفندق كان عمر يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب عدوى المكورات العنقودية. على الرغم من ذلك، كان هو وفريقنا بأكمله مصممين على أنه سيخوض نزاله يوم 24 أكتوبر.هذا الصباح، قبل رحلتنا إلى أبو ظبي، شعر بسوء وتم نقله إلى المستشفى في دبي".

وحقق عمر نورمحمدوف 12 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

يذكر أن حبيب سيواجه الأمريكي جاستن غايتجي، يوم 24 أكتوبر الجاري، ضمن دورة "UFC 254" للفنون القتالية المختلطة، في "جزيرة القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: وكالات