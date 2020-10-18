شاهد.. لاعب مريض "بالثعلبة" يخطف الأضواء في ليلة سقوط برشلونة

شهدت مباراة فريق خيتافي وضيفه برشلونة (1-0) أمس السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مشاركة اللاعب فيكتور موليخو، المصاب بمرض الثعلبة، لأول مرة مع فريقه خيتافي.

ولفت الرجل الأنظار في الدقائق الأخيرة من اللقاء، عندما نزل إلى أرض الملعب، فقد ظن البعض أنه شخص مريض بسبب مظهره الخارجي الغريب، وتبين أنه المهاجم الإسباني الشاب فيكتور موليخو (19 عاما)، المصاب بالثعلبة، وهي مرض يختفي فيه الشعر من الجسم.

ونشر فيكتور موليخو صورة له من المباراة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" وعلق عليها بعبارة "المشاركة الأولى مع خيتافي والانتصار على خصم عظيم، سنمضي قدما للمزيد".

وراوغ مليخو في هذه اللقطة ببراعة لاعب برشلونة الجديد الأمريكي سيرجينو ديست، وأرغمه على ارتكاب مخالفة حصل على إثرها على بطاقة صفراء.

Debut con el @GetafeCF y victoria ante un gran rival! Vamos a por más 💙🔥 pic.twitter.com/nGzqcn3D2V — Victor Mollejo (@VictorMollejo7) October 17, 2020

وهناك عدة حالات مشابهة لحالة اللاعب الإسباني في عالم كرة القدم، مثل الحكم الإيطالي الشهير بيير لويجي كولينا (60 عاما)، والإنجليزي جونجو شيلفي (28 عاما) لاعب فريق نيوكاسل يونايتد.

فيكتور موليخو في مقطع فيديو خلال الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا:

إقرأ المزيد

وتشير الصحافة الإسبانية إلى أن فيكتور موليخو لديه كل المقومات لأن يصبح أحد نجوم كرة القدم، فقد تدرج في جميع الفئات العمرية لمنتخبات إسبانيا، من سن تحت 16 عاما وحتى سن تحت 19 عاما، وأحرز ثلاثة أهداف في صفوف الأخير.

وتجرع فريق برشلونة مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري، وهي الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، ويحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط حصدها من 4 مباريات.

بينما يتصدر ريال مدريد قائمة الدوري برصيد 11 نقطة حصدها من 6 مباريات.

المصدر: وكالات