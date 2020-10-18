الروسي روبليف يتوج ببطولة بطرسبورغ للتنس.. فيديو

أحرز الروسي أندريه روبليف لقب بطولة بطرسبورغ المفتوحة للتنس 2020، البالغ مجموع جوائزها نحو مليون و400 ألف دولار، على حساب الكرواتي بورنا تشيليتش.

وتمكن روبليف من الفوز على الكرواتي بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد.

وواصل أندريه روبليف (22 عاما) بذلك تألقه، وتوج باللقب الرابع له في الموسم الحالي، معادلا رقم النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

Make that 4️⃣ titles in 2020 for @AndreyRublev97! 🏆🏆🏆🏆



He delights the home crowd in 🇷🇺 by defeating Coric 7-6(5), 6-4.@Formula_TX | #spbopenpic.twitter.com/fBDNYxgQF9 — ATP Tour (@atptour) October 18, 2020

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وسيصعد اللاعب الروسي في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، الذي سيصدر غدا الاثنين، من المركز العاشر إلى الثامن.

المصدر: RT