نجل مدرب روسيا لكرة القدم يتلقى إصابة خطيرة

تعرض حارس مرمى نادي فريق "أوليمب-دولغوبرودني" ستانيسلاف تشيرتشيسوف الأصغر، نجل مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم، لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة ضد "رودينا".

وتلقى تشيرتشيسوف الأصغر ضربة بالركبة في الرأس أثناء تصديه لكرة مشتركة، في الدقيقة 21 من عمر المباراة أمام "رودينا" ضمن الدوري الروسي للمحترفين.

ونقل حارس المرمى الذي فقد وعيه نتيجة الضربة، إلى المستشفى وذلك بعد تلقيه الإسعافات الأولية في الملعب.

وأعلن ممثلو النادي في وقت لاحق أن ستانيسلاف استعاد وعيه.

وولد ستانيسلاف تشيرتشيسوف الأصغر (26 عاما) في مدينة دريسدن النمساوية وبدأ مسيرته مع الأندية النمساوية للناشئين والشباب، وانضم إلى صفوف فريق "أوليمب-دولغوبرودني" في هذا العام، وسبق له اللعب مع أندية روسية أخرى، وهي، أمكار ودينامو وتشورنوموريتس وبالتيكا وأوليمب (خيمكي).

يذكر أن ستانيسلاف تشيرتشيسوف الأب (57 عاما) كان حارس مرمى منتخب روسيا، ولعب لعدة أندية روسية وأوروبية ومنها تيرول النمساوي، الذي أشرف على تدريبه أيضا.

المصدر: وكالات