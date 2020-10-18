بوادر أزمة جديدة في برشلونة بسبب "بوروفاكس" جديد من ميسي وبعض اللاعبين

أرسل لاعبو برشلونة خطابا للنادي عبر خدمة "بوروفاكس" يرفضون فيه مقترح تخفيض رواتبهم بنسبة 30%، بسبب تراجع الإيرادات المالية للنادي من جراء فيروس كورونا.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود حالة انقسام بين لاعبي برشلونة بشأن الموقف من مقترح تخفيض رواتبهم.

وبعثت إدارة برشلونة مقترحا جديدا إلى اللاعبين بتخفيض رواتبهم بنسبة 30%، ورد اللاعبون، بمن فيهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، برسالة عبر خدمة "بوروفاكس" بأنهم يرفضون هذا المقترح، ولكن هناك 3 لاعبين لم يوقعوا على هذه الرسالة.

فقد ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن خطاب اللاعبين، الذي أُرسل عن طريق أحد المحامين المعروفين، لا يضم توقيع جميع لاعبي الفريق الأول الـ 24.

وقالت الإذاعة الكتالونية إن هناك 3 لاعبين لم يوقعوا على هذه الوثيقة ولا يدعمون باقي اللاعبين في قرار رفض تخفيض رواتبهم، وهؤلاء الثلاثة هم: حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، ولاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، والمدافع الفرنسي كليمنت لينغليت.

وتصر إدارة برشلونة على ضرورة عمل توازن بين رواتب اللاعبين والوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به النادي في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وأنهى النادي الكتالوني الموسم الماضي بعجز بلغت قيمته 100 مليون يورو، لذا يرى ضرورة تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30%، لتوفير نحو 150 مليون يورو في خزينة النادي.

يذكر أن لاعبي "البلوغرانا" كانوا من بادروا بتخفيض رواتبهم بنسبة 70%، خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا.

ويرى لاعبو برشلونة أن إدارة رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، أخفقت في إدارة الأزمة الاقتصادية سابقا، كما أنها غير قادرة على تصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها حاليا.

المصدر: وكالات