شاهد.. بطل العالم بالملاكمة يخسر أربعة أحزمة دفعة واحدة

خسر بطل العالم للملاكمة في الوزن الخفيف، الأوكراني فاسيلي لوماتشينكو، أمام الأمريكي تيوفيمو لوبيز، في النزال الموحد لكافة الأحزمة، الذي جمعهما السبت، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وجاء تتويج لوبيز على حساب بطل العالم الأوكراني البالغ 32 عاما، بإجماع قرار الحكام وفوزه عليه بالنقاط، بنتيجة: (116-112، 119-109، 117-111).

You were waiting for Loma to step on the gas?



Round 8 just got everyone to the edge of their seats. 👀#LomaLopez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/Esv1AERusU — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

وحصل الملاكم الأمريكي لوبيز، الذي يحمل حزام بطل العالم بفئة ( IBF)، على ثلاثة أحزمة في ثلاث فئات مختلفة، وهي بطل العالم للوزن الخفيف لرابطة الملاكمة العالمية (WBA)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، إضافة إلى حزام بطل العالم وفقا للمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، كما نال لقب بطل العالم المطلق في الملاكمة بالوزن الخفيف.

That's how you close it, fellas ... 👏



So, who took it??#LomaLopez | LIVE on ESPN pic.twitter.com/KHKRz4NPN8 — Top Rank Boxing (@trboxing) October 18, 2020

بهذا مني لوماتشينكو بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية، برصيد 15 من أصل 17 نزال.

فيما حافظ لوبيز البالغ 23 عاما على سجل خال من الهزائم مقابل 16 انتصارا، منها 12 فوزا بالضربة القاضية.

ويعد هذا النزال الأبرز في الوزن الخفيف والأهم في الملاكمة ككل في السنوات الأخيرة، كون الفائز به قد حصل على جميع أحزمة بطل العالم، الأمر الذي يعد نادرا من نوعه وصعبا من ناحية تحقيقه في الملاكمة الاحترافية.

المصدر: twitter\trboxing