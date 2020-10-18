أول تعليق لزيدان بعد خسارة ريال مدريد المفاجئة أمام قاديش

أبدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استياءه من خسارة فريقه المفاجئة أمام قاديش 0-1، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قاديش أظهروا إيقاعا أفضل، ورغبة أكبر، وليس لدينا أعذار. لعبنا مباراة سيئة، ولسنا سعداء".

وأضاف: "ما حدث وارد في كرة القدم، لكن الأمر كان معقدا للغاية منذ البداية.. كانوا (قاديش) قادرين على تسجيل هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول، ولم يكن ليحدث أي شيء. لا عذر لنا".

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وتابع زيدان: "أسوأ مباراة لي؟ لقد خسرنا ثلاث نقاط فقط، وهي ثلاث نقاط مهمة، لكن لا شيء أكثر، والآن علينا التفكير في المباراة المقبلة".

وأردف: "بداية المباراة هي أكثر ما يقلقني، حيث قاموا (لاعبو قاديش) بالكثير من الفرص، وهذا صحيح أن هذه الخسارة نتيجة للبداية السيئة".

وأكمل "زيزو": "الهزيمة يمكن أن تترك بصمة؟ لا أعتقد ذلك، وسنحاول القيام بالأمور بشكل صحيح، وهذه الليلة نمر بوقت سيئ، لكننا سنحاول تغيير هذا".

وجاءت هزيمة الريال قبل أربعة أيام فقط من خوضه مباراته الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام ضيفه شاختيور دانيتسك الأوكراني، وقبل أسبوع من مواجهته لغريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو إسبانيا، ضمن المرحلة السابعة من "الليغا".

المصدر: وكالات