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شاهد.. "إبراكادبرا" يقضي على فيروس كورونا ويروض "الأفاعي"

الرياضة

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Globallookpress
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أسقط فريق ميلان جاره اللدود إنتر ميلان في عقر داره (2-1) في "ديربي الغضب" الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين "الروسونيري" بالفضل في انتصاره الثمين لمهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش "إبراكادبرا" البالغ من العمر 39 عاما، الذي أحرز هدفيه في مرمى "الأفاعي"، في الدقيقتين (13 و16)، وذلك في أول مباراة له بعد تعافيه من عدوى فيروس كورونا.

بينما سجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف "النيراتزوري" الوحيد، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

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وحقق ميلان بذلك انتصاره الرابع على التوالي في الموسم الحالي "للكالتشيو"، ويتصدر الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

بينما تجرع إنتر ميلان مرارة الهزيمة الأولى، بعد انتصارين متتاليين وتعادل، وتوقف رصيده عند 7 نقاط، ويشغل المرتبة السادسة حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT 

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