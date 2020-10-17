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لاعب ليفربول السابق يعرض ميداليته من نهائي دوري أبطال أوروبا الأسطوري للبيع

الرياضة

لاعب ليفربول السابق يعرض ميداليته من نهائي دوري أبطال أوروبا الأسطوري للبيع
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قام مدافع ليفربول السابق ستيف فينان بوضع ميدالياته وقمصانه التي ارتداها مع النادي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 للبيع بالمزاد العلني بسبب مشاكل مالية وإفلاس شركته التجارية.

وعرض الظهير الأيمن السابق لليفربول العديد من القطع التذكارية والقمصان التي فاز بها خلال مسيرته على موقع Graham Budd الإلكتروني للمزادات.

أبرزها الميدالية الذهبية التي حظي بها في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في إسطنبول عندما فاز "الريدز" على حساب ميلان بركلات الترجيح مقابل 13-17 ألف يورو.

كما عرض المدافع السابق البالغ 44 عاما قميص تلك المباراة مقابل 2,2-2,7 ألف، ونسخة طبق الأصل من كأس دوري أبطال أوروبا مقابل 6,5-9 آلاف.

كما عرض ميداليات من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى ساعة وقميص تذكاري، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وجاء ذلك بعد انتشار تقارير تفيد بأن شركة فينان في مجال التطوير العقاري قد تمت تصفيتها.

استثمر فينان حوالي 4 ملايين يورو في أعمال البناء والعقار، وتولى شقيقه شون التطوير، قبل أن ينشأ نزاع بين الأخوين أدى إلى تورط الشركة بالديون بلغت 4,4 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب الإيرلندي أمضى 5 سنوات داخل أسوار "أنفيلد" وترك الفريق في عمر الـ 32، وشارك في 53 مباراة مع منتخب بلاده.

المصدر: dailymail

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