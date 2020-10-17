رسميا.. الجزائري بن رحمة ينضم لفريق إنجليزي عريق

نجح نادي وست هام، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في التعاقد مع الجزائري سعيد بن رحمة، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، أمس الجمعة.

وقال وست هام في بيان نشره على موقعه: "يسر وست هام يونايتد الإعلان عن التعاقد مع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، على سبيل الإعارة".

We are pleased to announce the signing of Algeria international Saïd Benrahma on loan from Brentford ✍️⚒#WelcomeSaid — West Ham United (@WestHam) October 16, 2020

وأضاف: "ينضم المهاجم الجزائري إلى الهامرز من نادي برينتفورد، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، في صفقة إعارة أولية لمدة موسم واحد، مع اتفاق لجعل الانتقال دائما".

ومن المقرر أن يرتدي اللاعب الجزائري، القميص رقم تسعة في فريقه الجديد تحت قيادة المدير الفني ديفيد مويس.

وقال ابن رحمة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي وست هام: "أنا سعيد للغاية لكوني جزءا من هذا النادي العريق، وست هام فريق تاريخي ويمتلك الكثير من النجوم".

وأكمل: "لقد تحدثت مع مدرب وست هام، لذلك أعرف بالضبط ما يتوقعه مني. سأحاول تلبية توقعاته على أرض الملعب لأنه يثق بي".

ولم يكشف الطرفان أي تفاصيل حول القيمة المالية للصفقة.

وكان ابن رحمة البالغ عمره 23 عاما، انضم إلى نادي برينتفورد في العام 2018، وتأقلم بسرعة مع أجواء دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسمه الأول، قبل أن يفرض نفسه كواحد من أبرز وأفضل لاعبي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في موسم 2019/ 2020.

المصدر: whufc.com