إبراهيموفيتش يقضي على فيروس كورونا ومستعد لترويض "الأفاعي"

صرح ستيفانو بيولي مدرب ميلان بأن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بات جاهزا لمواجهة "الديربي" ضد غريمه إنتر ميلان، غدا السبت، بعد تعافيه من عدوى فيروس كورونا.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي قبل "الديربي": "استعاد زلاتان ابتسامته وهو في حالة ذهنية طيبة. يتدرب منذ أسبوع فقط لكنه يشعر أنه على ما يرام. إنه جاهز للعب لكن يتعين تقييم حالته لتحديد عدد الدقائق التي سيلعبها في المباراة".

وأصيب المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 25 سبتمبر الماضي، ولم تظهر عليه أي أعراض.

وأحرز النجم السويدي المخضرم 14 هدفا بقميص "الروسونيري" في 22 مباراة منذ عودته لفترة ثانية مع ميلان في يناير الماضي.

وعن المباراة قال بيولي: "الفوز على هذا المنافس القوي سيمنحنا الحماس والمزيد من الثقة في القدرات التي يملكها الفريق".

وأضاف أن ميلان، الذي خسر في آخر أربع مواجهات مع إنتر، تعلم الدرس جيدا من الخسارة (2-4) في فبراير الماضي.

وتابع "تعلمنا دروسا كثيرة من هذه الخسارة رغم أننا أثبتنا بعدها قدرتنا على مجاراتهم. تعلمنا أنك قد تدفع ثمنا غاليا للحظة من التراخي وعدم التركيز".

ويسعى ميلان الذي فاز في أول ثلاث مباريات له بالدوري هذا الموسم دون أن يدخل شباكه أي هدف كما لم يخسر في 19 مباراة في كل المسابقات، مواصلة انتصاراته على حساب غريمه التقليدي إنتر ميلان "الأفاعي"، في لقاء "الديربي" الذي سيجمعهما غدا السبت، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواح سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: رويترز