"اليويفا" يتجه لتخفيض عدد الدول المستضيفة لبطولة أوروبا 2020

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إنه يثق في إقامة بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل، رغم الموجة الجديدة لكورونا، لكنه أشار إلى إمكانية خفض عدد الدول المستضيفة.

وتأجلت البطولة، التي تضم 24 منتخبا ومن المقرر أن تقام في 12 دولة، بسبب جائحة كورونا هذا العام، لكن ازدياد عدد حالات الإصابة بالفيروس في القارة العجوز، يثير الشكوك حول إقامتها في موعدها الجديد بين يونيو ويوليو 2021.

وأبلغ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"، ألكسندر تشيفرين، محطة "موفيستار" التلفزيونية الإسبانية: "ننشغل بالوضع دائما لكننا نثق تماما في إقامة بطولة أوروبا".

وأضاف "الخطة هي إقامة البطولة كما هي.. لكن يجب أن أقول إنه بدلا من اللعب في 12 دولة ربما ينخفض العدد إلى 11 أو ثماني أو خمس دول أو دولة واحدة".

وشدد على أنه من السابق لأوانه الحديث عن اللعب بدون جماهير أو أمام مدرجات ممتلئة أو أمام حصة محددة من المشجعين.

المصدر: رويترز