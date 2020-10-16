النجم الجزائري ابن رحمة يفشل في الاختبارات الطبية لفريق إنجليزي عريق

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن النجم الجزائري سعيد بن رحمة، جناح نادي برينتفورد، فشل في الاختبارات الطبية التي خضع لها تمهيدا لانضمامه لفريق وست هام.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن اللاعب الجزائري، لم يتمكن من اجتياز الفحص الطبي، مما يعرض صفقة انتقاله إلى صفوف "الهامرز" للخطر.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة وست هام تلقت هذا النبأ في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بينما تعمل على إيجاد طريقة لإبقاء الصفقة على قيد الحياة.

ومن جهته، قال موقع "Sports Mole"، إنه كان من المتوقع أن يكمل الجزائري عملية انتقاله إلى وست هام، اليوم الجمعة، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

Brentford's Said Benrahma has reportedly failed his medical with West Ham



The Algerian was expected to complete a £25m move to the London Stadium today.



That transfer is surely now off, however, forcing West Ham to look elsewhere for a replacement before today's 5pm deadline. pic.twitter.com/7le0Cu8hyo — Sports Mole (@SportsMole) October 16, 2020

وأوضح المصدر ذاته، أنه بات من المؤكد أن هذا الانتقال قد توقف الآن، مما أجبر وست هام على البحث في مكان آخر عن بديل قبل الموعد النهائي من إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا، والمحدد له الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، حسب التوقيت المحلي.

وكان ابن رحمة البالغ عمره 23 عاما، انضم إلى نادي برينتفورد في العام 2018، وتأقلم بسرعة مع أجواء دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسمه الأول، قبل أن يفرض نفسه كواحد من أبرز وأفضل لاعبي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في موسم 2019/ 2020.

المصدر:"Sports Mole" + وكالات