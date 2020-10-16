في خضم الأنباء التي تربطه بريال مدريد.. مبابي يرد على عرض ضخم لسان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، رفض عرضا مغريا لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "آس"، أن مبابي (21 عاما)، رفض عرضا بقيمة 150 مليون يورو، لتمديد عقده مع الفريق الباريسي لمدة خمس سنوات.

ويرفض المهاجم الشاب أي تجديد طويل الأمد لعقده، الذي ينتهي في 2022.

وعدم تمديد عقد مبابي، يعني انخفاض قيمته السوقية، وهو سبب كفيل لدفع الباريسيين لبيعه الصيف المقبل، أو التوصل لحل حول التجديد.

ويأتي قرار مبابي برفض عرض باريس سان جيرمان الضخم، في خضم الأنباء التي تربط النجم الفرنسي بالانضمام إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أو حتى بعد نهاية عقده في 2022.

وخاض مبابي، الذي يرشحه أغلب النقاد الرياضيين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل القريب، 37 مباراة مع سان جيرمان في الموسم الماضي، سجل خلالها 30 هدفا، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "آس"