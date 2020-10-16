بني ياس الإماراتي يعلن وفاة لاعبه سلطان سيف

لقي لاعب نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم، سلطان سيف، مصرعه أمس الخميس، عن عمر ناهز 27 عاما، في حادث مروري، بحسب ما أعلن فريقه السابق بني ياس.

وكتب نادي بني ياس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى سلطان سيف، لاعب نادي بني ياس السابق، نسأل الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى سلطان سيف لاعب نادي بني ياس السابق , نسأل الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته . pic.twitter.com/xyVqR5KCP1 — نادي بني ياس (@BaniyasClub) October 15, 2020

ومن جهته، قال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في تدوينة عبر حسابه في "تويتر": "يتقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى لاعب منتخبنا الوطني ونادي العين سابقا، سيف سلطان المحرزي، في وفاة نجله سلطان سيف، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يتقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى لاعب منتخبنا الوطني ونادي العين سابقاً سيف سلطان في وفاة نجله "سلطان" سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .. pic.twitter.com/H4a2Fov6kC — UAEFA (@uaefa_ae) October 15, 2020

وسلطان سيف هو نجل سيف سلطان المحرزي، نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي سابقا، وهو الذي نال لقب هداف العرب في موسم 1992/ 1993.

وبدأ سلطان سيف مسيرته في أكاديمية نادي الوحدة، ولعب معارا لأندية بني ياس، واتحاد كلباء.

وسبق لسلطان سيف، الفوز بجائزة هداف دوري الدرجة الثانية الإماراتي مع نادي الفلاح، بتسجيله 15 هدفا.

المصدر: وكالات